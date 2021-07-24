У ВР хочуть позбавляти громадянства України за отримання паспорта РФ

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає позбавлення українського громадянства за отримання російського паспорта. Проект закону переданий на розгляд керівництву, його текст ще не опублікований.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується позбавляти громадянства в тому випадку, якщо громадянин України " добровільно вступає до громадянства країни-агресора".

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Відзначимо, що ініціаторами законопроекту стали Савчук Оксана (партія Свобода), Піпа Наталія (фракція Голос) і Княжицький Микола (партія Європейська Солідарність).

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо боротьби з подвійним громадянством чиновників.

Нагадаємо, це не перший крок президента по боротьбі з подвійним або множинним громадянством держслужбовців. Одним з таких кроків Зеленський зробив 4 березня. Тоді президент ввів в дію інше рішення РНБО по цій темі – "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства".