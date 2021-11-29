Вакцина не допоможе? Що відомо про новий штам "Омікрон"

Новий штам "Омікрон" атакує. Фото: колаж "Сьогодні"

Новий штам коронавірусної хвороби "Омікрон" Всесвітня організація охорони здоров'я назвала таким, що викликає занепокоєння. Випадки зараження цим штамом вже виявлено у Південно-Африканській Республіці, Ботсвані, Есватині, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Докладніше про новий штам коронавірусу – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Яка ситуація на сьогодні?

Нові випадки також були виявлені у Бельгії, Гонконгу та Ізраїлі. Усі зараження пов'язані з подорожами до Африканських країн.

Наразі відомо не так багато фактів про нову мутацію. Питання викликають, у першу чергу, швидкість поширення штаму та тяжкість захворювання, спричиненим новим варіантом COVID-19.

Штам мутує дуже швидко

Кількість випадків цього варіанту збільшується майже у всіх провінціях Південно-Африканської Республіки. Це свідчить про те, що варіант може мати підвищену швидкість передачі.

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Точно не зрозуміло, чи передається "Омікрон" швидше, ніж, до прикладу, штам "Дельта". Також невідомо, чи викликає нова мутація більш важкий перебіг захворювання у порівнянні з іншими варіантами.

Попередні дані свідчать про зростання кількості інфікувань у Південній Африці. Ймовірно, йдеться про підвищену передачу у порівнянні з іншими циркулюючими штамами. Наявні дані також не вказують на наявність специфічних симптомів, які б вирізняли перебіг захворювання саме на вказаний варіант коронавірусу.

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Викликає серйозне занепокоєння

Новий штам може мати близько 30 мутацій, з яких частина викликає серйозне занепокоєння через можливий ризик повторного інфікування, підвищену трансмісивність та можливе зниження ефективності вакцинного захисту.

Водночас, немає жодних даних, які б стверджували, що вакцина проти COVID-19 не ефективна проти штаму "Омікрон". Для того, щоб визначати ефективність вакцини проти нового штаму необхідні подальші дослідження. Очікується, що найближчі два-три тижні інформація про вплив вакцини на штам "Омікрон" буде доступна.

Як захистити себе від Омікрону?

Як із раніше відомими мутаціями, ефективними профілактичними заходами проти "Омікрон" залишаються використання захисних масок, відстеження контактів та дотримання дистанції.

Чи є випадки зараження "Омікроном" в Україні?

Станом на 29 листопада в Україні не було виявлено штам "Омікрон". Водночас, всі зразки, які не будуть визначені як "Дельта-штам" будуть підлягати обов’язковому повногеномному секвенуванню.

Міністерство закордонних справ вже рекомендувало громадянам України утриматись від поїздок до країн, де виявили штам "Омікрон".

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