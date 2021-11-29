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В Україні вже є новий штам "Омікрон"? Ляшко відповів

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
29 листопада, 11:52
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Нещодавно світ сколихнула новина, що штам активно поширюється і може переноситися важче за "Дельту"
Ляшко розповів, чи є випадки нового штаму "Омікрон" в Україні
Ляшко розповів, чи є випадки нового штаму "Омікрон" в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні діє система моніторингу розповсюдження штамів COVID. Поки що нового виду COVID у країні немає.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна.

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"На сьогоднішній день штаму "Омікрон" не було виявлено на території України", – повідомив міністр.

Новий штам "Омікрон"

Нещодавно світ сколихнула новина, що штам активно поширюється та може переноситися важче за "Дельту". Комаровський розповів, що наразі відповіді, чи захищає вакцинація від COVID-19 від нового штаму коронавірусу "Омікрон", немає. Якщо штам небезпечніший за попередні, то може знадобитися інша вакцина.

За словами лікаря, через появу нового штаму коронавірусу, антивакцинатори продовжать звинувачувати вакцину в неефективності проти хвороби.

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"Зараз буквально протягом двох тижнів будуть відповіді на більшість запитань. Велика кількість людей, вчених, дослідників будуть вивчати, як вірус передається, як він передається в групі вакцинованих. Я вважаю, що днів через 10 ми відповімо на всі запитання", — зазначив Євген Комаровський.

Коронавірус в Україні

За добу 28 листопада в Україні зафіксовано 5804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (захворіло дітей – 530, медпрацівників – 72).

Також минулої доби:

  • госпіталізовано – 2082 особи;
  • летальних наслідків – 297;
  • одужали – 10 477.

Вакцинувалися проти коронавірусу 93 970 людей. Одну дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовано – 62 901 людину.

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