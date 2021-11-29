В Україні вже є новий штам "Омікрон"? Ляшко відповів

В Україні діє система моніторингу розповсюдження штамів COVID. Поки що нового виду COVID у країні немає.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна.
"На сьогоднішній день штаму "Омікрон" не було виявлено на території України", – повідомив міністр.
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Новий штам "Омікрон"
Нещодавно світ сколихнула новина, що штам активно поширюється та може переноситися важче за "Дельту". Комаровський розповів, що наразі відповіді, чи захищає вакцинація від COVID-19 від нового штаму коронавірусу "Омікрон", немає. Якщо штам небезпечніший за попередні, то може знадобитися інша вакцина.
За словами лікаря, через появу нового штаму коронавірусу, антивакцинатори продовжать звинувачувати вакцину в неефективності проти хвороби.
"Зараз буквально протягом двох тижнів будуть відповіді на більшість запитань. Велика кількість людей, вчених, дослідників будуть вивчати, як вірус передається, як він передається в групі вакцинованих. Я вважаю, що днів через 10 ми відповімо на всі запитання", — зазначив Євген Комаровський.
Коронавірус в Україні
За добу 28 листопада в Україні зафіксовано 5804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (захворіло дітей – 530, медпрацівників – 72).
Також минулої доби:
- госпіталізовано – 2082 особи;
- летальних наслідків – 297;
- одужали – 10 477.
Вакцинувалися проти коронавірусу 93 970 людей. Одну дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовано – 62 901 людину.
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