Вакцина не захищає? Чому в реанімації COVID-відділень потрапляють пацієнти зі щепленням

До лікарень почали потрапляти вакциновані пацієнти. / Фото: Колаж: Сьогодні

У МОЗ підрахували, що серед тих, кого останнім часом госпіталізують із COVID-19, понад 93% невакцинованих. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Однак серед пацієнтів COVID-відділень є вакциновані. Але, як розповів нам відомий інфекціоніст, голова Національної техгрупи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, тут є нюанси.

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"Вакцина не захищає від зараження, вона знижує ризик захворіти, допомагає уникнути важкої форми, ускладнень, госпіталізації, допомагає уникнути летального результату від COVID-19. Вакцини допомагають уникнути всього цього на 90%. Вакциновані люди все ж таки можуть хворіти і бути джерелом інфекції, але важливо розуміти, що навіть захворіла вакцинована людина менше днів виділяє збудник і в меншій кількості", – пояснює Федір Лапій.

Чому вакциновані пацієнти потрапляють до реанімації?

За словами інфекціоніста, і в Україні, і в інших країнах збирають та аналізують дані про госпіталізованих вакцинованих пацієнтів.

"Але в Україні, на жаль, є факти фальшивих записів про вакцинацію. Іноді пацієнти зізнаються в цьому, перебуваючи в реанімації. Тобто серед 6-7% нібито вакцинованих є ті, хто вже покаявся і зізнався, що вакциновані лише на папері. Є такі, хто вирішив мовчати до останнього. Але серед реанімаційних пацієнтів майже нема вакцинованих", – каже Лапій.

Вакцинація в Україні

За добу 7 листопада в Україні 85 083 особи вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 51 603 особи, повністю імунізовано 33 480 людей.

З початку кампанії щеплення отримали 11 406 284 особи, з них отримали одну дозу 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози 7 938 053 (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

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