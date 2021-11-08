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Дочекалися! МОЗ затвердив довідку про протипоказання до COVID-вакцинації (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
8 листопада, 15:38
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Тепер в Україні можна отримати довідку про протипоказання до вакцинації від коронавірусу
У МОЗ затвердили форму довідки про протипоказання до вакцинації.
У МОЗ затвердили форму довідки про протипоказання до вакцинації. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам із тимчасовими чи постійними протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Відповідну форму № 028-1/о "Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року.

Подробиці

Форму № 028-1/о заповнюють на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта, враховуючи критерії, що визначаються згідно з Інструкціями до застосування вакцин, а також із переліком медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, затверджених ще в 2011 році.

Водночас у МОЗ нагадують, що постійні протипоказання можливі лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19. Наприклад, важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один з її компонентів.

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У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов'язково вказано строк дії цих протипоказань.

Які бувають протипоказання:

  • Абсолютні – стан, коли є чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину для реципієнта, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від щеплення. Абсолютні протипоказання можуть бути незмінними та тимчасовими.
  • Застереження – ситуація, в якій остаточне рішення щодо щеплення приймає лікар, враховуючи переваги над ризиками від проведення або непроведення щеплення, залежно від ситуації, що склалася.
  • Постійні – протипоказання до щеплень, що мають постійний довічний характер і, ймовірно, не знімаються протягом життя.
  • Тимчасові – протипоказання, які безпосередньо в момент вирішення питання про проведення щеплення мають тимчасовий характер і зникають згодом.

Повний список протипоказань можна знайти за посиланням.

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