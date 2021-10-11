Вакцинація обов'язкова? Лікар розповів, як довго зберігаються антитіла після COVID-19

Після того, як людина перехворіла на COVID-19, у неї деякий час є антитіла/Колаж: Сьогодні

У людей, які перехворіли на коронавірус, тривалий час після хвороби можуть зберігатися антитіла. Водночас тести на антитіла до коронавірусу – вкрай ненадійні.

Про це повідомив лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.

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Власне дослідження

Медик провів дослідження, в якому взяли участь 42 людини, які вже перехворіли на COVID-19. Лише троє з них вакцинувалися, однак різними препаратами.

"Зроблено обстеження на визначення рівня антитіл до ядерного білку (нуклеокапсиду) та спайк-білку. У всіх досліджуваних антитіла обох різновидів до SARS-CoV-2 на місці. 100%. І це – повні 17 місяців після хвороби (квітень 2020-го – жовтень 2021-го). Рівень антитіл дуже високий. Практично на межі чутливості тест-систем. Що у тих, хто був вакцинований, що у тих, хто не вакцинувався", – зазначив лікар.

Несподіваний поворот

За даними інфекціоніста, навіть у тих, у кого антитіла зникли, згодом вони знову з'явилися.

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"Навіть у тих, у кого антитіл не було (зникли після восьми місяців), вони знову з’явилися, хоча досліджувані не отримали щеплення. За всі ці 17 місяців двічі захворіла лише одна людина. Вдруге – практично безсимптомно. Саме ця людина і вакцинувалася згодом, після вже другого одужання", – повідомив Євген Дубровський.

Захист від COVID-19

За словами лікаря, люди, які перехворіли на ковід, добре захищені антитілами.

"Всім, хто сумнівається та переживає: імунітет після ковіду тривалий, міцний та ефективний. Вже не рік, а без малого півтора року, перехворілі здатні успішно тримати оборону за постійних контактів із хворими. "Дельта" не пробиває захист", – упевнений медик.

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Посилення карантину в Україні

11 жовтня стало відомо, що Кабінет Міністрів планує посилити карантин в Україні. Нові обмеження стосуватимуться проїзду в громадському транспорті та можливості перебування в закладі громадського харчування для невакцинованих.

Це питання обговорили на нараді спільно з Володимиром Зеленським. Серед обговорюваних змін у карантині – можливість перебування в закладі громадського харчування та міжобласному транспорті тільки за наявності сертифікату про вакцинацію.

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