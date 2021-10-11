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Нова хвиля COVID-19: вчора українці встановили рекорд по кількості викликів "швидкої" за добу

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
11 жовтня, 19:52
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До медиків зверталися переважно через підозри на зараження коронавірусом через те, що в Україні стрімко поширюється нова хвиля
Вчора швидка виїжджала на виклики українців рекордну кількість разів.
Вчора швидка виїжджала на виклики українців рекордну кількість разів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора, 10 жовтня кількість звернень за номером 103 сягнула рекордних показників. До медиків звернулися понад 44 тисячі разів за добу.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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На цей же день припала найбільша за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів.

"У першу чергу це пов’язано із новою хвилею коронавірусної хвороби COVID-19", – пояснили у МОЗ.

Коли треба викликати швидку при коронавірусу?

Звертатись за екстреною медичною допомогою потрібно при наявності конкретних станів та симптомів:

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  • Болі у грудній клітці
  • Задишці у стані спокою чи будь-які ознаки дихальної недостатності
  • Сатурації менше ніж 92%
  • Порушенні свідомості.

Коли медики можуть відмовитися їхати на виклик?

При підозрі на COVID-19 висока температура тіла (більше 38 градусів) не є самою по собі підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації.

"Проте, якщо разом із температурою є будь-який із вищевказаних симптомів, варто викликати бригаду екстреної медичної допомоги", – наголошують медики.

Диспетчер 103 здійснює опитування та при показах скерує найближчу вільну бригаду до пацієнта.

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"Якщо під час опитування буде встановлено, що пацієнт не потребує виїзду бригади, такому пацієнту нададуть пораду звернутися до сімейного лікаря чи проконсультує лікар телефоном", – додають у МОЗ.

Раніше ми писали:

  • Безкоштовний тест на COVID-19 в Україні можуть отримати не тільки пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію. Аналіз можуть зробити з ознаками вірусної пневмонії та інших ГРВІ.
  • На сьогоднішній день 95% випадків виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам "Дельта".

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