Вакцинація в Україні. За добу щеплення від коронавірусу зробили понад 177 тис. людей

В Україні ще 177 730 людей вакциновано проти коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за добу 23 жовтня вакциновано проти COVID-19 177 730 людей.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу – 8 890 452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 963 577 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 854 029 щеплень.

За останню добу працювали:

839 мобільних бригад з імунізації,

2551 пункт щеплення,

403 центри вакцинації населення.

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Рівненська та Миколаївська області перейдуть у "червону зону"

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 26 жовтня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей.

Також застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Статистика захворюваності за добу

За добу 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей – 1533, медпрацівників – 237).

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За минулу добу госпіталізовали 5924 особи, 386 людей померли, а одужала 6081 особа.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 769 405 осіб;

одужало – 2 375 776 осіб;

летальних випадків – 63 872;

проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

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