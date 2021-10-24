Вакцинація в Україні. За добу щеплення від коронавірусу зробили понад 177 тис. людей

В Україні ще 177 730 людей вакциновано проти коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні за добу 23 жовтня вакциновано проти COVID-19 177 730 людей.
Про це пише пресслужба МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу – 8 890 452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 963 577 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 854 029 щеплень.
За останню добу працювали:
- 839 мобільних бригад з імунізації,
- 2551 пункт щеплення,
- 403 центри вакцинації населення.
Рівненська та Миколаївська області перейдуть у "червону зону"
За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 26 жовтня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей.
Також застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
Статистика захворюваності за добу
За добу 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей – 1533, медпрацівників – 237).
За минулу добу госпіталізовали 5924 особи, 386 людей померли, а одужала 6081 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 769 405 осіб;
- одужало – 2 375 776 осіб;
- летальних випадків – 63 872;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.
Раніше ми писали:
- Станом на 20 жовтня в Україні в "помаранчевій зоні" перебували 14 областей і Київ. У "червоній" і "жовтій" зонах карантину – по п'ять областей.
- МОЗ показав моторошні фото з COVID-відділень лікарень і як вивозять тіла померлих.