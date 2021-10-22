Вакцинацію бустерной дозою в Україні почнуть вже в листопаді: хто першим отримає щеплення

З'явилися рекомендації, хто першим повинен отримати щеплення від коронавіруса. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вводити бустерний дозу вакцини від коронавіруса в Україні почнуть вже в листопаді. Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики дала рекомендації, хто перший повинен отримати щеплення.

Про це пише "РБК-Україна".

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Кого вакцинують на першому етапі

Такі щеплення рекомендують зробити медикам і працівникам будинків престарілих, а також інших закладів інтернатного типу.

"Що стосується ревакцинації через шість місяців після повного курсу, то ми поки не ухвалювали рішення про рекомендацію універсальної ревакцинації всім. Ми затвердили ревакцинацію через шість місяців для медичних працівників і працівників будинків інтернатного типу" , – сказав глава групи експертів Федір Лапій.

Він пояснив – другу дозу вакцини від COVID в Україні, як правило, почали вводити в середині травня. Тому бустерні зони люди почнуть отримувати вже з листопада.

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Бустерна або третя?

Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що її вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – через шість місяців.

Ця ж група експертів рекомендувала дозволити введення третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:

з ослабленим імунітетом,

з онкозахворюваннями;

пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитів;

пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

Третю дозу будуть вводити мінімум через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше, ніж через три місяці після вакцинації.

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Темпи вакцинації ростуть

Через попадання відразу декількох областей в "червону" зону попит на вакцинацію там значно збільшився. В Україні за минулу добу зробили рекордні 270 тисяч COVID-щеплень.

При цьому в МОЗ стверджують, що ризику нестачі вакцин або переривання вакцинального кампанії в Україні немає. Крім того, очікуються нові поставки препаратів.

"До кінця року ми очікуємо ще 15 млн доз вакцин Pfizer, згідно з тими контрактами, які були підписані. Зараз немає перебоїв в поставках вакцин як на центральні склади, так і на обласні склади" , – розповів головний санлікар Ігор Кузін.

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