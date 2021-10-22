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СЬОГОДНІ Новини України

Темпи вакцинації ростуть. Чи вистачить українцям вакцини і скільки ще привезуть

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
22 жовтня, 19:21
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В останні дні в Україні б'ють рекорди за кількістю щеплень від коронавіруса на добу
В Україні ростуть темпи вакцинації населення.
В Україні ростуть темпи вакцинації населення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через попадання відразу декількох областей в "червону" зону попит на вакцинацію там значно збільшився. В Україні за минулу добу зробили рекордні 270 тисяч COVID-щеплень. Незважаючи на це, країні повинно вистачити вакцин, щоб прищепити всіх бажаючих.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузин в інтерв'ю телеканалу "Дом".

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Рекорди по вакцинації

За його словами, зараз зі щеплення інфраструктура виходить на свої максимальні потужності, адже з самого початку вона була розрахована на 250-300 тисяч щеплень в день.

"Уже другий-третій день поспіль ми б'ємо рекорди за кількістю проведених щеплень. Кожна проведена вакцинація – це захищене життя, і це дійсно хороші новини" , – зазначив Кузин.

Чи вистачить вакцин

Як стверджує санлікар, ризику нестачі вакцин або переривання вакцинального кампанії в Україні немає. Крім того, очікуються нові поставки препаратів.

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"До кінця року ми очікуємо ще 15 млн доз вакцин Pfizer, згідно з тими контрактами, які були підписані. Зараз немає перебоїв в поставках вакцин як на центральні склади, так і на обласні склади" , – розповів Кузін.

Крім того, очікуються поставки вакцин в рамках ініціативи COVAX. Швидше за все, це буде вакцина Moderna.

Ситуація з коронавірусом в країні

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували рекордні 23 785 нових випадків коронавіруса.

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Всього інфекцію вже підтвердили у 2 725 385 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 614 жителів України (всього – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).

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