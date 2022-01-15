Вітер і загроза сходу лавин: яким областям готуватися до негоди

Україну атакує негода другий день поспіль / Колаж "Сьогодні"

В Україні прогнозують сильний вітерсьогодні, 15 січня. По всій країні оголошено штормове попередження. Також може бути значна сніголавинна небезпека у двох областях.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Що кажуть рятувальники

Сьогодні вдень по всій країні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. У зв'язку із цим оголошено перший рівень небезпеки.

Також на високогір'ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. У зв'язку із цим оголошено третій рівень небезпеки.

Погода в Україні 15 січня

У країні сьогодні синоптики прогнозують суху погоду. Сніжитиме лише у частині східних та північних областей. Також варто чекати на сильний вітер.

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Температура:

на заході від -1 до +3,

на півночі від -1 до +1,

на сході від -1 до 0,

на півдні від +2 до +4,

у центрі від -1 до +1.

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