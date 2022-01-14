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СЬОГОДНІ Новини України

Падаючі новорічні ялинки і відключення світла: що в Україні наробила негода (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 січня, 19:49
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На території нашої країни вирує шквальний вітер, а в деяких регіонах на дорогах утворилася ожеледиця
Україну атакувала негода. Фото: колаж "Сьогодні"
Україну атакувала негода. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 14 січня, в Україні розбушувалася негода. За день на території нашої країни шквальний вітер повалив дерева, а також без електрики залишилось кілька населених пунктів.

Докладніше про те, що наробила негода в Україні, читайте в матеріалі "Сьогодні".

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У Носівці Чернігівської області від сильних поривів вітру впала ялинка у центрі міста. Встановлювати ялинку назад вже не будуть – її розберуть.

У Носівці впала ялинка. Фото: Facebook

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Впала ялинка і у центрі Коропа Чернігівської області. Зараз кран прибирає гілки дерева, але знову ставити головну красуню вже не будуть.

До речі, під час падіння дерев ніхто не постраждав.

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У Коропі впала ялинка. Фото: Facebook

Рівне атакувала погана погода. У місті, незважаючи на зиму, почалися блискавка та грім.

Незважаючи на зимову пору, у Рівному 14 січня була блискавка та грім. Крім того, розпочався град, який швидко закінчився.

Після граду пішов сніг з дощем і місто накрило хмарами.

Також на вулиці можна спостерігати сильний вітер, через який коливаються електродроти.

"Вітер настільки потужний, що чути сигналізацію автомобілів", – повідомляють очевидці.

В Івано-Франківській області станом на 14 січня без електрики залишилися п'ять сіл, ще три – частково знеструмлені. Це пов'язано з поганими погодними умовами – сильними поривами вітру.

Через падіння гілок дерев на дроти повністю без електропостачання залишилися села Колінки та Репужинці Чорнолицької територіальної громади, Михальче Городенківської громади, Снідавка Косівської громади та село Залужжя Рогатинської громади.

Крім того, частково знеструмлено населені пункти Далешове та Чернелиця Городенківського району та Татарів.

У Чернігівській області 14 січня почали фіксувати сильний вітер та погіршення погодних умов. Станом на вечір знеструмлено більшість ділянок електромереж області. Так, у регіоні без світла залишилося 77 населених пунктів.

У Черкасах у парку "Сосновий бір" вітер повалив дерево.

У Києві на Куренівці біля дитячої поліклініки від сильного вітру впала стара липа. Інцидент стався біля дитячої поліклініки Подільського району на вулиці Копилівська, 1/7. Внаслідок НП ніхто не постраждав.

У Києві від сильного вітру впала стара липа. Фото: "Ху***ий Київ"

У Чернівцях також скоро може впасти головна ялинка міста.

У Чернівцях також скоро може впасти головна ялинка міста. Фото: "Ху***і Чернівці"

У Сумській області у 14 селах, а також на одній із вулиць у Сумах, Шостці, на 10 вулицях у Конотопі та Миколаївці, що на Білопільщині – ліквідують аварійні відключення електроенергії. Аварії сталися внаслідок погодних умов.

Станом на вечір 14 січня без електроенергії:

  • Миколаївка, що на Білопільщині
  • села Бочечки, Новомутин, Прилужжя Конотопського району та у Самому Конотопі на 10 вулицях
  • села Верхня Сироватка та Новоселиця Сумського району
  • у Сумах вулиця Польова
  • села Заклимок, Біловод, Володимирівка, Діброва, Коновали, Сулими та Хмелів Роменського району
  • села Клишки та Холодівщина Шосткинського району та Студентській вулиці Шостки

У Києві на Олени Пчілки поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в машині.

У Києві поривом вітру вирвало рекламний щит. Фото: "Київ Оперативний"

У Києві на Празькій через сильний вітер впав рекламний борд. На щастя, нікого не зачепило.

Україну різко атакує негода

В Україні 14 та 15 січня синоптики прогнозують погані погодні умови. Так, на території нашої країни очікується шквальний вітер.

14-15 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на дорогах, крім півдня, буде ожеледиця і І рівень небезпеки – жовтий.

Крім того, 14 січня вдень у нашій країні, крім південної частини, очікуються пориви вітру 25-27 м/с та ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.

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