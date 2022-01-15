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СЬОГОДНІ Новини України

У більшості регіонів – сухо: погода в Україні на 15 січня (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 січня, 05:48
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Вночі на 15 січня на більшій частині країни очікується мокрий сніг
На дорогах подекуди ожеледиця. Колаж "Сьогодні"
На дорогах подекуди ожеледиця. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в суботу, 15 січня, буде доволі вітряною.

Про це повідомляє Укргідрметцентр

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Погода в регіонах

Від цього і прохолода стане більш відчутною. У більшості регіонів – сухо, сніжить лише у частині східних та північних областей. У ніч проти 15 січня на більшій частині країни очікується мокрий сніг, місцями з дощем. Вдень опадів синоптики не прогнозують.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 з поривами до 15-20 метрів за секунду

Температура повітря 15 січня становитиме:

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  • на заході вдень від -1 до +3, уночі від -3 до +1;
  • на півночі вдень від -1 до +1, уночі від 0 до -2;
  • на сході вдень від -1 до 0, уночі від 0 до -2;
  • на півдні вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +2;
  • у центрі вдень від -1 до +1, уночі від -1 до -2.

У Києві денна температура становитиме 0...+2, нічна – 0...-2. У столиці вночі також може бути мокрий сніг.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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