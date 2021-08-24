Дитина станцювала на параді прямо за спиною у Зеленського (відео)

За спиною президента України танцював хлопчик. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 24 серпня, в Києві пройшов парад до Дня Незалежності. На Хрещатику пройшов марш пішої колони, проліт повітряної і проїзд механізованої колони.

Перед виступом президента Володимира Зеленського на трибуні за його спиною несподівано з'явився танцюючий маленький хлопчик. Можливо дитина надихнулась військовим парадом і намагалася скопіювати марш військових.

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Як пройшов парад в Києві

Перед офіційною церемонією пройшло урочисте підняття державного прапору.

Загиблих за незалежність України вшанували хвилиною мовчання.

У параді взяли участь понад 5 000 військовослужбовців, десятки одиниць військової техніки і понад 50 літальних апаратів.

На параді був президент України Володимир Зеленський, який виголосив урочисту промову і вручив нагороди видатним українцям.

Вперше в Україні в параді взяв участь зведений міжнародний оркестр. Учасники окрестром зупинилися навпроти трибун і виконали фінал 9-ї симфонії Людвіга Ван Бетховена "Оди до радості".

Раніше ми повідомляли, що Зеленський на параді в День Незалежності пожартував над Януковичем.

Також нагадаємо, Зеленський присвоїв звання "Героя" п'ятьом українцям.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: