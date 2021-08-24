Ребенок неожиданно выскочил с танцем на трибуну за спиной Зеленского (видео)

За спиной президента Украины танцевал мальчик. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 24 августа, в Киеве прошел парад ко Дню Независимости. На Крещатике прошел марш пешей колонны, пролет воздушной и проезд механизированной колонны.

Перед выступлением президента Владимира Зеленского на трибуне за его спиной неожиданно появился танцующий маленький мальчик. Возможно ребенок вдохновился военным парадом и пытался скопировать марш военных.

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Как прошел парад в Киеве

Перед официальной церемонией прошло торжественное поднятие государственного флага.

Погибших за независимость Украины почтили минутой молчания.

В параде приняли участие более 5 000 военнослужащих, десятки единиц военной техники и свыше 50 летательных аппаратов.

На параде был президент Украины Владимир Зеленский, который произнес торжественную речь и вручил награды выдающимся украинцам.

Впервые в Украине в параде принял участие сводный международный оркестр. Участники окрестра остановились напротив трибун и исполнили финал 9-й симфонии Людвига Ван Бетховена "Оды к радости".

Ранее мы сообщали, что Зеленский на параде в День Независимости пошутил над Януковичем.

Также напомним, Зеленский присвоил звание "Героя" пятерым украинцам.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: