Відео дня. У Харкові чоловік голими руками завадив мікроавтобусу впасти в кювет

Чоловік самостійно втримав бус і завадив падінню. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережу потрапило відео, на якому видно як чоловік голими руками рятує величезний мікроавтобус від падіння в кювет.

Надзвичайна подія відбулася поблизу Основ'янського озера, поряд з лісом. Чоловік спочатку самостійно намагався утримати бус, а вже пізніше йому допомогли інші водії.

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Що робити, якщо авто злетіло в кювет

Не панікувати і контролювати всі дії, які відбуваються навколо.

Перевірити, чи не постраждав хтось із учасників, та викликати швидку допомогу при необхідності.

Викликати співробітників поліції. При цьому, важливо, щоб всі автомобілі, які стали причетні до аварії (у разі якщо відбулося зіткнення), знаходилися на тих самих місцях, де вони перебували після зіткнення. Переміщувати транспортні засоби до прибуття поліції та страхових агентів заборонено. Самостійність та ініціатива в таких випадках може заважати справедливій розв’язці подій.

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