Дуже тепло, проте з дощами: прогноз погоди в Україні на 5 січня (карта)

Цього дня у більшості регіонів очікуються опади, а також пориви вітру

На диво цього дня погода буде зовсім не зимова/Колаж: "Сьогодні"

У середу, 5 січня, більшу частину України накриють дощі. Попри опади по всій території країни, буде плюсова температура", як і днем раніше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні дощ очікується у всіх областях, окрім Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Миколаївської, Херсонської. Також опадів не прогнозують у Криму. Вітер на всій території України — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході синоптики прогнозують +5-10 градусів На сході очікується 4-7 градусів тепла.

У північних регіонах — +4-9 градусів. На півдні стовпчики термометрів будуть коливатися від +7 до +12 градусів.

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В Києві прогнозують дощ, 6-8 градусів тепла, а в Сімферополі опадів не очікується — +10-12 градусів.

Коли повернуться морози?

В Україні у січні повернеться морозна зима. Сильних морозів синоптики не обіцяють. Максимум — мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень. Такі холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, що належать географічно до Центральної України.

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