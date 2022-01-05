Дуже тепло, проте з дощами: прогноз погоди в Україні на 5 січня (карта)

У середу, 5 січня, більшу частину України накриють дощі. Попри опади по всій території країни, буде плюсова температура", як і днем раніше.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні дощ очікується у всіх областях, окрім Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Миколаївської, Херсонської. Також опадів не прогнозують у Криму. Вітер на всій території України — південно-західний, 7-12 м/с.
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На заході синоптики прогнозують +5-10 градусів На сході очікується 4-7 градусів тепла.
У північних регіонах — +4-9 градусів. На півдні стовпчики термометрів будуть коливатися від +7 до +12 градусів.
В Києві прогнозують дощ, 6-8 градусів тепла, а в Сімферополі опадів не очікується — +10-12 градусів.
Коли повернуться морози?
В Україні у січні повернеться морозна зима. Сильних морозів синоптики не обіцяють. Максимум — мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень. Такі холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, що належать географічно до Центральної України.
Що далі на захід та на південь країни, то буде тепліше. Наприклад, на заході України – від Львівщини до Буковини та Хмельниччини – температура повітря в січні вночі не опуститься нижче за 5 градусів морозу, вдень – від 1 градуса морозу до 5 градусів тепла.
Ще менше зими побачимо на Закарпатті. Вночі 1-2 градуси морозу, вдень майже весь місяць 3-5 тепла.
У південних регіонах – Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму – у січні буде майже "ташкент": вночі 1-2 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла. Холодніша погода очікується у Запорізькій області, яка теж географічно належить до півдня. Тут можливі нічні морози до -6 градусів, а вдень уже на Різдво похолодає до 0, і надалі до кінця місяця мінус 2-4 градуси.
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