На Львівщині в. о. мера вимагав з волонтерів гроші за гумдопомогу

Чиновник наживався на волонтерах в умовах війни у країні / Фото: Колаж: Сьогодні
На Львівщині затримали виконувача обов'язків голови одного з міст, який вимагав з волонтера 100 тисяч гривень за гуманітарну допомогу, яку передала Фінляндія.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора на своїй сторінці у Facebook .
"Затримано в.о. міського голови одного з міст Львівської області на продажу гуманітарної допомоги та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться у повідомленні.
Чоловік вимагав та отримав 100 000 грн хабаря від волонтера за передачу автобуса з гуманітарною допомогою, яку передала одна з асоціацій Фінляндії.
Наразі приймається рішення щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та усунення його з посади.
Гуманітарна допомога українцям
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