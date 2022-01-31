Воював проти України. ЗМІ дізналися ім'я одного з організаторів масових заворушень

Копи затримали Юрія Голубана / Фото: Колаж: Сьогодні

Одним з підозрюваних в організації масових заворушень в Україні виявився колишній полковник поліції Юрій Голубан. Він раніше воював в АТО, причому ЗМІ писали, що затриманий служив у т. зв. "ДНР".

Про це пише PavlovskyNews, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

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Що відомо про Голубана?

Нардеп Ігор Луценко влітку 2017 року звинуватив полковника у вбивстві українських військових у зоні АТО. ЗМІ також писали, що Голубан служив у бойовиків т. зв. "ДНР". Однак у МВС тоді заявили, що полковник Нацполіції продовжуватиме свою службу, поки його провину офіційно не доведуть.

Фото: PavlovskyNews

У березні 2017 року Голубан увійшов до сесійної зали Верховної Ради разом з постраждалими учасниками протистояння з нардепом Володимиром Парасюком на блокпосту у Слов'янську. Потерпілі блокували трибуну, і засідання закрили.

Фото: PavlovskyNews

Слідчі наразі з'ясовують, у чиїх інтересах Голубан готував акцію на 5000 осіб під Офісом президента.

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Що відомо про підготовку заворушень?

В Україні група осіб планувала масові акції протесту. Їх затримали правоохоронці. Поліція оголосила про затримання 30 січня.

Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що стало відомо правоохоронцям. Зокрема, під час мітингів планували, що мала пролитися кров "активістів". Крім того, у центрі Києва палили б шини та автомобілі.

Кров заготували заздалегідь, її просто розлили б під час акції, але видавали б за поранення "активістів". Також до цих "активістів" мали підійти медики, щоб нібито надати допомогу. Тоді "потерпілих" показали б у теленовинах.