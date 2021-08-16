Усі говорять. Суд у справі Кернеса і хаос в аеропорту Кабула – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

16 серпня українці найбільше обговорювали нові подробиці смерті мера Кривого Рогу, ситуацію в Афганістані і квитки на "запасні" полки в плацкартах "Укзалізниці".

"Сьогодны" зібрали найрезонансніші новини дня.

Справа Кернеса – суд допитав майстра манікюру колишнього мера

Тетяна Авдєєнко розповіла, що чула під час роботи з Кернесом. Колаж "Сьогодні"

Київський районний суд Полтави 16 серпня продовжив допит свідків у справі проти колишнього харківського мера Геннадія Кернеса. Судді допитали майстра манікюру і педикюру ексглави міста Тетяну Авдєєнко.

Вона розповіла, що бачила, що він приїхав із охоронцями, які теж фігурують у справі, – Віталієм Блинником і Євгеном Сміцьким. При цьому наказів "кого викрасти, когось побити, кого доставити до нього в "Національ" – не чула.

Що відбувається в Афганістані

В Афганістані бойовики руху "Талібан" після того, як зайняли столицю Кабул, оголосили про відновлення т. зв. Ісламського Емірату Афганістан. Тим часом практично всі афганські телеканали перейшли на трансляцію Корану або новин про дії руху "Талібан".

А в аеропорту Кабула триває хаос – афганці усіма способами намагаються покинути країну. Люди навіть чіплялися на шасі злітаючого американського літака, після чого падали з великої висоти, коли він був уже в повітрі.

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Коли спаде спека в Україні

У найближчі дні в Україні зміниться погода – сильна спека почне відступати. У західні області 17 серпня прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano, який принесе, крім грозових дощів, ще й зниження температури повітря – спека послабшає до 23-28 градусів.

Нові подробиці загибелі мера Кривого Рогу

У Мережу злили відео з камер спостереження з дому загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Записи показали, як чиновник багато курив і ходив по кімнаті з телефоном і рушницею.

Поліція відпрацьовує три версії загибелі мера:

вбивство;

самогубство;

він міг випадково застрелитися через необережне поводження зі зброєю.

У Кирилівці збирають "урожай" медуз

У Кирилівці чистять пляжі від медуз. Фото: колаж "Сьогодні"

У куррортним Кирилівку Запорізької області знову повернулися медузи. З 6:00 ранку на комунальному пляжі приступили до їхнього збору. Медуз вантажили на трактор і вивозили з пляжу.