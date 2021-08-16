Все говорят. Суд по делу Кернеса и хаос в аэропорту Кабула – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

16 августа украинцы больше всего обсуждали новые подробности смерти мэра Кривого Рога, ситуацию в Афганистане и билеты на "запасные" полки в плацкартах "Укзализныци".
"Сегодня" собрали самые резонансные новости дня.
Дело Кернеса – суд допросил мастера маникюра бывшего мэра
Киевский районный суд Полтавы 16 августа продолжил допрос свидетелей в деле против бывшего харьковского мэра Геннадия Кернеса. Судьи допросили мастера маникюра и педикюра экс-главы города Татьяну Авдеенко.
Она рассказала, что видела, что он приехал с охранниками, которые тоже фигурируют в деле, – Виталием Блинником и Евгеном Смицким. При этом приказов "кого похитить, кого-то побить, кого доставить к нему в "Националь" – не слышала.
Что происходит в Афганистане
В Афганистане боевики движения "Талибан" после того, как заняли столицу Кабул, объявили о воссоздании т. н. Исламского Эмирата Афганистан. Тем временем практически все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана или новостей о действиях движения "Талибан".
А в аэропорту Кабула продолжается хаос – афганцы всеми способами пытаются покинуть страну. Людидаже цеплялись на шасси взлетающего американского самолета, после чего падали с большой высоты, когда он был уже в воздухе.
Когда спадет жара в Украине
В ближайшие дни в Украине изменится погода – сильная жара начнет отступать. В западные области 17 августа придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха – жара ослабнет до 23-28 градусов.
Новые подробности гибели мэра Кривого Рога
В Сеть слили видео с камер наблюдения из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Записи показали, как чиновник много курил и ходил по комнате с телефоном и ружьем.
Полиция отрабатывает три версии гибели мэра:
- убийство;
- самоубийство;
- он мог случайно застрелиться из-за неосторожного обращения с оружием.
В Кирилловке собирают "урожай" медуз
В куррортную Кирилловку Запорожской области снова вернулись медузы. С 6:00 утра на коммунальном пляже приступили к их сбору. Медуз грузили на трактор и вывозили с пляжа.