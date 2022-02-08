Спалах COVID-19 в Україні: за добу виявили ще понад 34 тисячі нових хворих

Кількість хворих на COVID-19 знову зростає. / Фото: Колаж: Сьогодні

​За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 3095 дітей та 955 медпрацівників.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу до лікарень потрапили 2168 осіб. Померли від коронавірусу 255 осіб, одужали – понад 15 тисяч.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 2862;

Вінницька область – 857;

Волинська область – 1138;

Дніпропетровська область – 1960;

Донецька область – 1532;

Житомирська область – 739;

Закарпатська область – 786;

Запорізька область – 1262;

Івано-Франківська область – 540;

Київська область – 1113;

Кіровоградська область – 328;

Луганська область – 727;

Львівська область – 2336;

Миколаївська область – 862;

Одеська область – 3921;

Полтавська область – 1264;

Рівненська область – 1827;

Сумська область – 1555;

Тернопільська область – 1415;

Харківська область – 2022;

Херсонська область – 963;

Хмельницька область – 1210;

Черкаська область – 1169;

Чернівецька область – 968;

Чернігівська область – 997.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коли чекати на пік COVID-19 в Україні

В Україні прогнозують стрімке зростання хворих на коронавірус- до 60 тисяч заражень на добу. Це може статися вже протягом найближчих двох тижнів, але після цього очікується спад захворюваності.

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"З огляду на досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця, а в Україні зростання триває вже 4 тижні поспіль, вже з 7-го тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися та знижуватися", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він додав: згідно з аналітикою, хвиля "Омікрону" в середньому викликає 9 смертей на 1000 випадків зараження, тоді як хвиля "Дельти" забирала 13 життів із 1000 хворих.

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