ЗСУ відбили Ірпінь у окупантів

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Збройні сили України 27 лютого відбили Ірпінь у російських військ.

Цю інформацію підтвердив мер Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телеканалу "1+1".

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"Сьогодні для нашої громади та для України дуже важкий день. Сьогодні в Ірпінь зайшли з боку Бучі танки. Ми з хлопцями відбили, дуже дякуємо. Максимально будьте вдома, не виходьте. Постійно тривають обстріли. Ірпінь ми тримаємо. Підійшло підкріплення", – сказав Маркушин.

Інформацію підтвердив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

"Ірпінь відбили від російських свинособак!" – написав він.

Telegram-канал Insider опублікував відео потужного вибуху в Ірпені.

Бої під Києвом

Україна завдала артилерійського удару по ворожій техніці в аеропорту Гостомель. Знищено легкоброньовану техніку, БМД та особовий склад противника.

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Вранці у Бучі снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок з подальшим займанням. Пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС змушені були залишити місце події у зв'язку з обстрілом.

У соцмережах публікують кадри з будинком, що горить після обстрілу.

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Під Києвом 27 лютого підірвано міст між Ірпенем та Бучею.