ЗСУ збили російський гвинтокрил Ка-52 "Алігатор" звичайною "Іглою" (фото)

На Харківщині збили російський гелікоптер. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харківській області українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" звичайною "Іглою". Також з'явилися знімки з дрону.

Про це повідомляє 93-я ОМБр Холодний Яр.

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Деталі

Як розповів офіцер 93-ї бригади Холодний Яр Ярослав, уночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи змоги навіть підвести голову. Український захисник зазначив, що на російський вертоліт "шкода було витрачати "Стінгера".

"І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша збила Ка-53. Він впав. Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіхів не мали", – повідомив Ярослав.

За його словами, оскільки гелікоптер впав далеко від наших позицій, ближче до ворога, наші захисники змогли близько підійти до нього лише вночі. А вдень літали туди дроном, аби роздивитися його згорілі уламки детальніше.

"Жартуємо між собою, що збили російський гвинтокрил приблизною вартістю 15 мільйонів доларів зброєю за 100 баксів, за яку заплатили ще за совєтів", – зазначив офіцер.

Він уточнив, що окупанти зараз намагаються вести активний обстріл за допомогою артилерії та авіації у зоні його відповідальності.

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"У нашому районі є розв'язка, яку вони намагаються захопити", – наголосив Ярослав.

Збитий вертоліт під Харковом

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З'явилося відео знищення літака РФ у небі над Україною

Ворог зазнає значних втрат, намагаючись захопити Україну. Військові ЗСУ вже збили 6 російських літаків та один гелікоптер. У Мережі з'явилося відео, як снаряд влучив у літак і той розсипається в небі на шматки.

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