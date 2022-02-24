З'явилося відео знищення літака РФ у небі над Україною

Ворог зазнає значних втрат, намагаючись захопити Україну. Військові ЗСУ вже збили 6 російських літаків та один гелікоптер.
У Мережі з'явилося відео, як снаряд влучив у літак і той розсипається в небі на шматки.
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У Харкові знищили чотири танки бойовиків
За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харкова спалено 4 танки російських окупантів.
Також, за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, у районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.
Атака з моря
Непізнані цілі загрожують прикордонникам на острові Зміїний. Загони прикордонної служби зайняли оборонні позиції, повідомляє ДПСУ. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися.