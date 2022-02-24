Атака з моря – прикордонникам на острові Зміїний загрожують та вимагають здатися

Нападники використовують міжнародний канал зв'язку

Російський військовий транспорт із Криму їде до лінії розмежування. Фото Reuters

Невідомі цілі загрожують прикордонникам на острові Зміїний. Загони прикордонної служби зайняли оборонні позиції, повідомляє ДПСУ.

"До острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону", – йдеться у повідомленні.

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Острів Зміїний

Острів у Чорному морі, що належить Україні, визначає її територіальні води. Розмежування виключно (морських) економічних зон та континентального шельфу України та Румунії навколо острова визначено рішенням Міжнародного суду в Гаазі 3 лютого 2009 року.

Вторгнення з Криму

Український адміністративний кордон з окупованим Кримом обстріляли з ракетних систем залпового вогню. Вогонь вели по позиціях прикордонників у районі Преображенки на Херсонщині.

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За офіційним повідомленням МВС України, загинув один прикордонник. Інформація щодо інших жертв з'ясовується.