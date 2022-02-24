Атака з моря – прикордонникам на острові Зміїний загрожують та вимагають здатися

Невідомі цілі загрожують прикордонникам на острові Зміїний. Загони прикордонної служби зайняли оборонні позиції, повідомляє ДПСУ.
"До острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону", – йдеться у повідомленні.
Острів Зміїний
Острів у Чорному морі, що належить Україні, визначає її територіальні води. Розмежування виключно (морських) економічних зон та континентального шельфу України та Румунії навколо острова визначено рішенням Міжнародного суду в Гаазі 3 лютого 2009 року.
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