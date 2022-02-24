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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Атака с моря – пограничникам на острове Змеиный угрожают и требуют сдаться

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
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24 февраля, 10:57
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Нападающие используют международный канал связи
Российский военный транспорт из Крыма едет к линии разграничения. Фото Reuters
Российский военный транспорт из Крыма едет к линии разграничения. Фото Reuters

Неопознанные цели угрожают пограничникам на острове Змеиный. Отряды погранслужбы заняли оборонительные позиции, сообщает ГПСУ.

"К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону", – говорится в сообщении.

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Остров Змеиный

Остров в Черном море, принадлежащий Украине, определяет ее территориальные воды. Разграничение исключительно (морских) экономических зон и континентального шельфа Украины и Румынии вокруг острова определено решением Международного суда в Гааге 3 февраля 2009 года.

Вторжение из Крыма

Украинскую административную границу с оккупированным Крымом обстреляли из ракетных систем залпового огня. Огонь вели по позициям пограничников в районе Преображенки Херсонской области.

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По официальному сообщению МВД Украины, погиб один пограничник. Информация о других жертвах устанавливается.

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