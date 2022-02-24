Атака с моря – пограничникам на острове Змеиный угрожают и требуют сдаться

Неопознанные цели угрожают пограничникам на острове Змеиный. Отряды погранслужбы заняли оборонительные позиции, сообщает ГПСУ.
"К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону", – говорится в сообщении.
Остров Змеиный
Остров в Черном море, принадлежащий Украине, определяет ее территориальные воды. Разграничение исключительно (морских) экономических зон и континентального шельфа Украины и Румынии вокруг острова определено решением Международного суда в Гааге 3 февраля 2009 года.
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