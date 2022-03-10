"Не жаліємо ворогів". ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові вночі – близько 01:30 – збили російський літак Су-25.

Про це повідомляє на своїй сторінці 10-а гірсько-штурмова бригада України.

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"Не жаліємо ворогів"

"Сьогодні вночі близько 01:30 бійцями 10-ої гірсько-штурмової бригади був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 змад 11 А Східного військового округу (с. Черніговка, Приморський край). Не жаліємо ворогів – ні на землі нашій, ні в нашому небі", – зазначили в бригаді.

Фото – facebook.com/10brygada.

Фото – facebook.com/10brygada.

Нагадаємо, в збитих над Україною російських льотчиків часто не розкриваються парашути. Українські розвідники сумніваються в бажанні російського військово-політичного командування зберегти життя своїх військових.

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