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Путін знищує своїх льотчиків? Розвідка повідомила про дивні речі з парашутами

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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9 березня, 22:20
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Кожен із російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти, вбиває українських жінок, дітей та руйнує будинки
ЗСУ продовжують знищувати ворожі літаки
ЗСУ продовжують знищувати ворожі літаки / Фото: Колаж: Сьогодні

У збитих над Україною російських льотчиків часто не розкриваються парашути. Українські розвідники сумніваються у бажанні російського військово-політичного командування зберегти життя своїх військових.

Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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"Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув", – йдеться у повідомленні.

Цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, в яких після катапультування не розкрився парашут.

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"Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів. З попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом", – написали в Міноборони.

Українські розвідники вважають, що російське керівництво свідомо пішло на такий крок. Головний мотив – не допустити публічних свідчень армійців РФ про військові злочини проти мирних жителів України.

У Міноборони додали, що кожен із російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбиває українських жінок та дітей, руйнує 500-кілограмовими бомбами та ракетами українські міста з тисячолітньою історією, за міжнародними канонами – військовий злочинець, який буде засуджений на великий термін.

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Аваков підрахував втрати військових РФ

У вторгненні Росії на територію України було задіяно угруповання близько 200 тисяч осіб. Втрати військових РФ, що беруть участь в агресії, – близько 50 635 осіб. Про це написав колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Telegram.

Він порахував втрати, користуючись даними України та даними закритих джерел у РФ.

"Втрати агресора на ранок 14 дня війни: вбитими – 10 235 (регулярних сил) + 2400 (зі складу ПВК діючих разом із ворогом) разом – близько 12 635 (за даними внутрішнього інсайдера в РФ). Пораненими – близько 35 000. Полоненими – близько 3000", – написав Аваков.

За його словами, втрати військових РФ становлять близько 50 635 осіб із 200 тис. військових.

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