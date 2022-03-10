В напрямку Чернігова розбили дивізіон російських "Іскандерів-М", які обстрілювали мирних людей

Ситуація в місті та на околицях залишається складною вже багато днів поспіль

ЗСУ розбили ворожі "Іскандери". / Фото: Колаж: Сьогодні

На Чернігівському напрямку підрозділ оперативного командування "Північ" знищив дивізіон російських комплексів "Іскандер-М".

Про це повідомило Оперативне командування "Північ" у Facebook.

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Знищений дивізіон окупантів обстрілював мирне населення України.

Фото: ілюстративне

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Ситуація в Чернігові

Станом на ранок 10 березня, місто лишається тимчасово без газопостачання.

"Перебита 500-та магістральна мережа тиском 3 мегапаскалі – це високий тиск. Є проблема "на передку" переварити цю ділянку мережі. Робимо зусилля щодо перепідключення газу, оскільки місто закільцьоване. Шукаємо технічну можливість заведення газу з іншої мережі, іншого ГРП", – розповів мер Чернігова Олександр Атрошенко.

У місті та на околицях тривають запеклі обстріли та бої. Люди намагаються покинути Чернігів, але гуманітарних коридорів немає.

Є інформація про чотирьох загиблих та трьох поранених через російські обстріли з групи громадян, які 9 березня пішки вибиралися із Чернігова.

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За даними Департаменту охорони здоров’я ОДА, з 24 лютого по 9 березня в боях на Чернігівщині загинула 171 людина, з них 77 – цивільні (може бути більше, таку кількість тіл змогли доправити до моргу. – Ред.).

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