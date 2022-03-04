У Чернігові загинули десятки мирних жителів – ОДА озвучила дані

Внаслідок авіаударів російських військ по житлових масивах Чернігова 3 березня загинуло 47 людей. Про це повідомляє Чернігівська ОДА.
"За уточненою інформацією медичних установ, учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинули 47 людей: 38 чоловіків та 9 жінок. Врятовано 18 осіб", — йдеться у повідомленні.
Також ці дані озвучив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Далі по темі
"Українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, знову Харків, Маріуполь. Цілеспрямовано знищують громадську інфраструктуру. Знищують людей. Житлові квартали. Тільки за вчорашній день у Чернігові російські бомби вбили 47 людей. Мирні люди", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, вдень 3 березня російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова. Багато багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, місцями знищені стіни та перекриття.
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наліт на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресора з повітря обстріляли навчальний заклад у центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як супротивник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від окупантів, які її обстрілювали.
- У Миколаїв зайшли військові ЗСУ. Ворог рухається до міста з боку Балабанівки та Галицинового.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.