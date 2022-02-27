"Ви з нами не на одному боці": Зеленський звернувся до білорусів (відео)

Зеленський закликав білорусів визначитись зі своїм майбутнім. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський закликав білорусів схаменутися, оскільки зараз вони явно виявляють недружнє ставлення – з території Білорусі йде техніка та летять ракети. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

Він зазначив, що зараз багато українських міст виживають в таких умовах, які востаннє були в Україні і в тому числі в Білорусі під час Другої світової війни.

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"На війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці. На жаль. З вашої території війська РФ по Україні запускають ракети: з вашої території вбивають наших дітей, руйнують будинки, намагаються підірвати все, що було збудовано за десятиліття", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що зараз на білоруському референдумі вони вирішують, ким бути далі.

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"Будьте Білоруссю, а не Росією. Цей вибір ви робите саме зараз", – резюмував він.

Як ми вже писали, сьогодні з території Білорусі було запущено крилату ракету у бік Києва, але її вдалося перехопити Повітряним силам України.

Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

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А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

У Полтавській області українські військові разом із теробороною знищили 200 одиниць техніки РФ.