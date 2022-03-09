Вирощують каштани, щоби привезти на Хрещатик. Як живе родина полоненого моряка Андрія Ейдера

В Івано-Франківську вирощують дерева для столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Сім'я молодого полоненого моряка Андрія Ейдера, якому три роки тому вдалося повернутись додому, вирощує каштани. Тітка військового живе на Прикарпатті та мріє привезти саджанці на Хрещатик, щоб вони зацвіли у столиці. Із рідними військового поспілкувалися наші кореспонденти.

"Якось тут, у безпеці, але я хочу хоч чимось підтримати", – каже жінка.

Це Євгенія Ейдер. Вона – родичка, полоненого чотири роки тому, моряка Андрія Ейдера. Нині хлопець на передовій.

Реклама

"Він зараз захищає в досить гарячих точках, не говоритиму де", – розповіла Євгенія Ейдер, мешканка Надвірної (Івано-Франківська область).

Паростки каштанів вирощують у Надвірній

Вдома на нього чекають дружина та рідні. Які вірять у перемогу наших армійців. І вже готуються найближчим часом посадити у Києві каштани.

"Я вчора ось цей каштан поколупала, думала, він уже не проросте, сьогодні дістала – бачу, а там ось такий паросток", – додає жінка.

Ці каштани вирішила посадити сестра Андрія, семирічна Еріка. Що насіння так стрімко проросте – Ейдери і подумати не могли. Перше деревце оберігають як можуть.

Реклама

"Я навіть боюся до нього торкатися... Щоб він не зломився, щоб кішка не зломила", – додає вона.

А ще чекають на нові паростки. Упевнені — вже найближчим часом їхні каштани цвітимуть на Хрещатику.

На Миколаївщині ЗСУ взяли в полон групу окупантів

У Снігурівці Миколаївської області українські військові взяли у полон групу окупантів. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Пощастило їм – не удобрили нашу землю!" – написав Антон Геращенко.

Реклама

Раніше ми писали: