"Я відразу на море": Малюська назвав умову для своєї відставки

Міністр пояснив, хто може вплинути на його відставку і розповів, чи є зараз такі прохання написати заяву

В Україні вже ходять чутки, що восени у Кабміні можуть бути нові звільнення, а один з претендентів нібито міністр юстиції. Сам же глава відомства Денис Малюська спростував ці розмови і заявив, що зараз не йдеться про відставку. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, на його відставку можуть вплинути лише три людини в країні.

"Чуток багато. Я завжди з першого дня говорив, що я за крісло не тримаюся. За рішенням парламенту я, безумовно, піду у відставку. Але є ще три людини, слова яких досить, щоб я написав заяву і збирав речі – це президент, прем'єр і моя дружина", – сказав Малюська.

Він зазначив, що на сьогоднішній день немає таких розмов від вище вказаних людей.

"Немає незамінних людей, є команда – ми створили дуже гарну команду. Але розмов не було, прохань не було. Я поки ще відчуваю в собі сили трохи попрацювати. Але як тільки буде бажання кого-небудь з названих людей – я відразу на море, а потім буду працювати в іншому місці", – підкреслив міністр.

Відзначимо, напередодні "слуга народу" Олександр Качура у ЗМІ говорив, що у депутатів є претензії до трьох міністрів, у тому числі і до Малюськи. Він упевнений, що у вересні будуть кадрові перестановки в уряді.

Крім того, вже активно обговорюють можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана. Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук вже заявила, що готова очолити відомство. Підігріває цю тему і нещодавнє звільнення трьох заступників Тарана.

Також захиталося крісло під головою НБУ – на Заході заговорили про швидку відставку Кирила Шевченка.