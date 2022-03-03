Ядерні об'єкти України в безпеці: МАГАТЕ ухвалило резолюцію проти дій РФ

Кулеба сказав про резолюцію МАГАТЕ / Колаж "Сьогодні"

Міжнародне агентство з атомної енергії ухвалило резолюцію, яка засуджує агресію РФ проти України. Згідно з документом, Росії висуваються вимоги негайно припинити всі протиправні дії, що загрожують ядерним об'єктам України.

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Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Світ об'єднань проти дій Росії, які становлять загрозу Україні та всій Європі", — додав він у своєму посланні.

Твітт міністра Кулеби / Скріншот

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Раніше пресслужба "Енергоатому" звернулася до МАГАТЕ з проханнями, щоб НАТО закрило доступ до повітряного простору над ядерними об'єктами ЧАЕС.

Нагадаємо також, війська окупантів захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції опинився у заручниках.

25 лютого у Чорнобильській зоні зафіксували підвищення рівня радіації.