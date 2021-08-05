Диявол досвідченіший. Найяскравіші цитати Марчука про Україну та її ворогів

Один з найдосвідченіших українських державних діячів розповів про Путіна, Зеленського, війну на Донбасі і як Захід кинув Україну

Євген Марчук різко висловлювався про Путіна і Росію. Колаж "Сьогодні"

"Кит" української політики, колишній глава РНБО, СБУ, Міноборони та експрем'єр-міністр Євген Марчук помер у віці 81 року в результаті зупинки серця. Ми згадуємо його найяскравіші вислови про Україну, війну з Росією та чого він чекав у нашій країні у найближчі 10 років.

Про Путіна

"Путін приймає парадоксальні рішення. Хто б міг спрогнозувати, що він може піти на анексію Криму. А після цього ніхто не спрогнозував, що почнеться війна на Донбасі. А це його брязкання ядерною зброєю – хіба це має робити президент, коли в країні такі проблеми?".

Про Зеленського і Путіна

"Диявол з того боку набагато досвідченіший президента Зеленського, і вся машина Путіна набагато сильніша і набагато досвідченіша за нинішню нашу команду. У мене немає оплесків. Але, з іншого боку, наші потроху набирають так обертів. У мене була невелика надія на Паризький саміт ("Нормандської четвірки". – Ред.). Я думаю, що Путін не очікував, що Зеленський так сміливо себе поведе".

Про "поранення" Януковича яйцем

"Янукович був дуже серйозно перенапружений. У нього тоді спрацював психологічний шок. Причому з особистою сміливістю це не пов'язано – тут трошки інше. Янукович подумав... Рукою за борт плаща взявся, мокре відчув, і тоді замкнуло: значить, я поранений (а може, і убитий) – все".

Про ядерну зброю України

"Уявімо собі, що у нас сьогодні є ядерна зброя. Ми що, її сьогодні застосували б? Навіть тактичну, не стратегічну. Проти кого, проти Гіркіна на своїй території? Чи проти Росії? А що отримали б у відповідь з боку Росії? А з боку світової спільноти? ... Неформальна коаліція з підтримки України у військовому протистоянні з Росією завершить своє існування і перетвориться в міжнародну коаліцію з "виховання" України".

НАТО не воюватиме за Україну

"Прагнути до НАТО, безумовно, треба. Але треба і розуміти, що за нашого нинішнього статусу ніхто за нас воювати не буде... Ми вже отримали хороший урок з Будапештським меморандумом і тепер пожинаємо плоди його гарантій... Росія буде зі шкури геть лізти, щоб запобігти нашій євроатлантичній інтеграції".

Про окупацію Криму

"Чи можна було ефективно протидіяти російській авантюрі проти України і не допустити втрати Криму, попередити донецьку трагедію? І я відповім – можна. Але потрібно було сміливе політичне рішення".

Про домовленості з Росією щодо Донбасу

"Мені важко уявити, що українська сторона могла так відчайдушно вірити в те, що Росія, проводячи довгострокову політико-військову операцію проти України, буде дотримуватися якихось Мінських домовленостей. Це при тому, що Росія до "Мінська" відверто проігнорувала не тільки Будапештський меморандум, а й низку фундаментальних міжнародних договорів".

Реклама

За спиною повинна бути консолідована нація

"Росія в нашому випадку дуже вміло розмиває найважливішу силу будь-якої держави – консолідацію нації. Це складний феномен для сприйняття на буденному рівні. Коли перед початком переговорів ти дивишся на главу делегації, партнера в переговорах, ти, крім предмета переговорів, повинен точно знати – у нього за спиною консолідована нація, народ".

Про українську владу

"Майдан і війна проявили дуже багато молодих сучасних, сміливих і добре освічених людей, здатних швидко навчатися. Їм треба розчищати дорогу, вони поки незаслужено дуже далеко від верхніх щаблів влади... Навала дилетантів на державні посади становить загрозу національній безпеці".

Якою він хотів бачити Україну

"Хотілося б, щоб через 10 років в Україні був справжній мир, щоб почалася трудова еміграція, але не з України, а в Україну. Щоб успішно завершився перший етап програми демографічної безпеки, і ми точно знали не тільки скільки нас в Україні, а й повну структуру населення. Щоб у нас з'явилося 3-5 нобелівських лауреатів. І щоб у нас з Росією настав хоча б холодний, але стабільний мир".

Ми зібрали добірку реакцій українських політиків і соцмереж на смерть Марчука.

Читайте також його інтерв'ю сайту "Сьогодні" про переговори щодо Донбасу, коли він ще був представником України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи.

Дивіться також відео його інтерв'ю на телеканалі "Україна 24" з Тиграном Мартиросяном: