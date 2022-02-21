Ющенко: Повномасштабної війни не буде

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Росія не розпочне повномасштабне вторгнення в Україну — про це заявив третій президент України Віктор Ющенко у програмі Світське життя.
"У найближчі ні два місяці, ні 20 років на нас ніхто не нападе. Дуже важливо зміцнювати нашу армію, але не менш важливо зміцнювати наш дух. Тоді нам ні Путін, ніхто не страшний. Я з першого дня говорю: немає логіки. Щоб почалася воєнна фаза на іншому кордоні, ніж "ЛНР", "ДНР", лінія розмежування, – у цьому немає логіки. Путін і так стріляє собі в ноги", – сказав він.
Що ще казав Ющенко
Раніше три перші президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко – закликали країни, що підписали Меморандум про гарантії безпеки, у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму) надати Києву ці самі гарантії на тлі повідомлень про напад Росії, що готується.
Також Ющенко звертався до українців щодо російської загрози.
"Я закликаю всіх співвітчизників до миру і прошу все українське суспільство об'єднатися навколо національних цінностей та української державності", — писав він на своїй сторінці у Facebook.
Загроза вторгнення в Україну
- Останніми днями Україну звинуватили у десятках фактів порушення Мінських домовленостей. Наприклад, у так званій "ЛНР" начебто українські диверсанти залишили понад 200 кг тротилу на маршруті евакуації місцевих жителів до РФ.
- За даними штабу ООС, увечері 20 лютого бойовики вдарили з важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці вчинили близько 21:00, після чого звинуватили в обстрілі українських військових.
- "Українського диверсанта", якого звинувачують у підриві машини поліцейського в Донецьку 18 лютого, зловили... за день до скоєння теракту.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН 17 лютого заявив, що вторгнення в Україну відбудеться після вчинених "під чужим прапором" провокацій.
- Водночас проросійські бойовики посилили обстріл українських позицій. 20 лютого вони підірвали авто українських спостерігачів на Донбасі.
- У Міноборони України припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії, – Днем захисника Вітчизни, 23 лютого.