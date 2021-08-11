За хабар: справу нардепа Юрченко направили до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) направили в суд обвинувальний акт стосовно народного депутата і його посередника, обвинувачених в одержанні неправомірної вигоди і підбурюванні до надання такої вигоди за внесення змін до законодавства депутатами Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба САП в Facebook.



За даними Центру протидії корупції (ЦПК), мова йде про позафракційного народного депутата Олександра Юрченка, раніше виключеного з фракції "Слуга народу", і його "неофіційного помічника" Івана Фіщенко.



За даними САП, влітку 2020 року НАБУ отримало інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень народних депутатів, і початок спеціальної операції з включенням до складу групи детектива "під прикриттям".

"Народний обранець попросив передати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі $13 тис. за внесення пропозицій до проєкт закону України "Про управління відходами" і надалі ще $200 тис. для підкупу народних депутатів – членів відповідного Комітету Верховної Ради", – йдеться в повідомленні.

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Експертиза довела достовірність доказів

Надалі учасники злочину були проінформовані невідомими про що проводиться операції і намагалися завуалювати свою діяльність, але експертиза підтвердила достовірність отриманих в ході слідства аудиовідеозапису і наявність у висловлюваннях обвинувачених прохання до надання грошових коштів їм і членам комітету Верховної Ради.



Під час досудового розслідування з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на нерухоме майно та автотранспортні засоби обвинувачених накладено арешт. Посереднику в передачі неправомірної вигоди НАБУ і САП повідомили про підозру 10 вересня, нардепу 17 вересня 2020 року, а 3 березня 2021 ц.р. матеріали кримінального провадження було відкрито для ознайомлення захистом обвинувачених.

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