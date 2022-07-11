Зеленський анонсував переговори, які допоможуть покарати окупантів

Зеленський проведе важливі переговори/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський анонсує переговори, які "сприятимуть" покаранню російських окупантів за їхні злочини в нашій країні.

Про це Зеленський повідомив під час звернення до українців.

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"Від початку цього вторгнення українські правоохоронці роблять усе, що необхідно для фіксації злочинів окупантів і для збирання доказів. До цієї роботи залучені наші партнери з багатьох держав. Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки – покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України та міжнародного правопорядку. І в моєму графіку на найближчий тиждень такі переговори, що сприятимуть відновленню справедливості, сприятимуть покаранню російських воєнних злочинців. Причому ця активність спрямована не лише на Європу та інші традиційні регіони для роботи української дипломатії. Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі", — сказав Зеленський.

Зеленський наказав деокупувати південь України

Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні. Для цього Україна збирає мільйонні бойові сили. Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю британській газеті The Times.

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоб відвоювати свою південну територію у Росії", — пише видання.

Резніков зазначив, що Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно: "а", "б", "в"… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", — сказав Резніков.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський провів чистку серед керівництва Херсонської ОДА. Також ми писали, що президент розповів про важливу допомогу Франції для ЗСУ.