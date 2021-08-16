Зеленський нагороджуватиме людей-"легенд" золотою квіткою (фото)

Президент Володимир Зеленський підписав указ №362/2021, яким затвердив Положення про відзнаку "Національна легенда України", раніше ним введену, малюнок цієї нагороди і малюнок зразка бланка диплома до неї.

Про це повідомила прес-служба президента.

Згідно з документом, цієї нагороди удостоюються громадяни України, іноземці чи особи без громадянства:

за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові;

вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я;

за активну благодійну та громадську діяльність.

Як виглядатиме нагорода

Відзнаку виготовлятимуть із золота у вигляді квітки, пелюстки якого покриті синьою і жовтою емаллю.

У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

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У президента визначилися із зовнішніи виглядом "Національної легенди України" / Фото: Офис Президента Украины

Нагородження відзнакою "Національна легенда України" відбуватиметься за указом президента щорічно з нагоди Дня Незалежності.

Носити нагороду-квітка слід на грудях зліва, а за наявності інших державних нагород розміщувати нижче знаків на колодках (стрічках) і після зірок орденів.

Нагадаємо, в березні з нагоди Дня українського добровольця президент Володимир Зеленський удостоїв державними нагородами добровольців.

Ми також писали, що президент Володимир Зеленський нагородив 12-річну дівчинку Тетяну Тулайдан із Закарпаття за героїчний вчинок – під час повені вона врятувала молодшого брата і ще трьох дітей.