Зеленский будет награждать людей-"легенд" золотым цветком (фото)

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 362/2021, которым утвердил Положение об отличии "Национальная легенда Украины", ранее им учрежденном, рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Согласно документу, этой награды удостаиваются граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства:
- за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу;
- весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства , спорта, здравоохранения;
- за активную благотворительную и общественную деятельность.
Как будет выглядеть награда
Отличие будет изготавливаться из золота в виде цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью.
В центре награды содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.
Награждение знаком отличия "Национальная легенда Украины" будет осуществляться указом президента ежегодно по случаю Дня Независимости.
Носить награду-цветок следует на груди слева, а при наличии других госнаград размещать ниже знаков на колодках (лентах) и после звезд орденов.
Напомним, в марте по случаю Дня украинского добровольца президент Владимир Зеленский удостоил государственными наградами добровольцев.
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