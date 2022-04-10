Зеленський і Джонсон пройшлися Києвом, а Україна припиняє торгувати з РФ – головні новини за ніч

Зеленський та Джонсон прогулялися в центрі Києва, а Кабінет міністрів України вирішив проблему з роботою в нашій країні "Сбербанку Росії" / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, доки спали.

На Рівненщині у п'яних водіїв відібрали понад 200 машин – передадуть ЗСУ

За півтора місяці військового стану на Рівненщині виявили 233 п'яних водія за кермом. Весь транспорт вилучила поліція, щоб надалі передати ЗСУ. Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація у Facebook. Найбільше водіїв напідпитку та під дією наркотиків з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України виявили в обласному центрі – 93, в Острозі – 29 та 19 у Рокитному.

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Зеленський і Джонсон пройшлися Києвом і отримали в подарунок глиняних півнів

Після переговорів президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прогулялися центром Києва. Відео прогулянки розмістили у прес-службі Офісу президента. Зеленський і Джонсон спустилися з Банковою Алеєю Небесної сотні на Майдан і прогулялися Хрещатиком. Президент України показав гостю меморіал загиблим Героям.

Україна припиняє торгувати з РФ та відбирає майно у "Сбербанку Росії"

Уряд України зробив необхідні кроки, щоб припинити торговельні відносини з Росією . Це коштуватиме економіці окупантів, зануреній у проблеми через західні санкції, ще близько 6 мільярдів доларів щороку. Про це повідомила перша віце-прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час загальнонаціонального інформаційного телемарафону.

Під час засідання уряду 9 квітня було ухвалено рішення про заборону російського імпорту, що заблокує щорічні валютні надходження до РФ щонайменше на 6 млрд доларів. Ці наміри, які дозріли давно, тепер закріплені юридично відповідним рішенням Кабінету міністрів.

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Я розчарований поведінкою Путіна – Берлусконі

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що "глибоко розчарований" у російському президенті Володимирі Путіні через вторгнення Росії в Україну . Він сказав про це у виступі перед прихильниками своєї партії "Вперед, Італія", повідомляє Ansa. 85-річний мільярдер назвав агресію щодо України безпрецедентною.

Подоляк розповів, коли можуть зустрітися Зеленський та Путін

Зустріч президентів України та Росії може відбутися після перемоги нашої країни у великих битвах, у тому числі на Донбасі. Про це радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив під час телемарафону.

"Говорити про те, що через тиждень ми зустрінемося на рівні президентів, через два – ні, це буде не так відбуватися. Україна вже готова до великих битв. Україна має у цих битв здобути перемогу, зокрема – на Донбасі. І після цього Україна отримає більш істотну переговорну позицію, з якою може диктувати певні умови. Після цього президенти зустрічатимуться. Це може тривати два тижні, може тривати три...", – сказав Подоляк.

Зеленський помилував 363 засуджених, які викликали захищати Україну

П резидент України з початку військового вторгнення в Україну помилував 363 засуджених , які зголосилися захищати Батьківщину Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

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"З початку відсічі збройної агресії Президент України ухвалив три укази про помилування, завдяки яким 363 засуджені взяли до рук зброю та пішли на захист України", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що клопотання про бажання служити і зараз продовжують надходити від засуджених.

Україна купує у Німеччини 100 самохідних гаубиць за 1,7 млрд євро

Українська сторона направила Німеччині пропозицію про постачання до нашої країни 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 та комплектуючих до них на загальну суму 1,7 мільярда євро. Про це повідомляє Welt am Sonntag.

За даними газети, як альтернатива німецька компанія-виробник Krauss-Maffei Wegmann (KMW) також пропонує гаубиці у безпілотному варіанті на бронетранспортері Boxer за 1,2 мільярди євро. Як повідомляють виданню українські урядові кола з посиланням на пропозицію KMW, постачання самохідних гаубиць проходитиме за схемою обміну. Так, Бундесвер у найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а "прогалини", що утворилися, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.