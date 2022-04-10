Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Зеленський помилував 363 засуджених, які викликали захищати Україну

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 квітня, 03:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Законодавство встановлює обмеження на помилування засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини
Ув'язнені отримали право на звільнення з-під варти для служби
Ув'язнені отримали право на звільнення з-під варти для служби / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України з початку військового вторгнення в Україну помилував 363 засуджених, які зголосилися захищати Батьківщину

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Реклама

"З початку відсічі збройної агресії Президент України ухвалив три укази про помилування, завдяки яким 363 засуджених взяли до рук зброю та пішли на захист України", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що клопотання про бажання служити і зараз продовжують надходити від засуджених.

"В'язні отримали право звертатися до прокуратури та суду про звільнення з-під варти для служби у збройних силах за статтею 616 ДВК України та користуються цією можливістю", – пояснюють у міністерстві.

Реклама

У Мін'юсті звертають увагу, що законодавство встановлює обмеження на помилування засуджених за тяжкі або особливо тяжкі злочини, осіб, які мають дві та більше судимостей за скоєння умисних злочинів або відбули незначну частину призначеного ним терміну покарання, засуджених за корупційні правопорушення та осіб, які керували транспортними засобами. дією алкоголю, наркотичних чи деяких лікарських речовин. Вони можуть бути помиловані лише у виняткових випадках.

Інтерв'ю Зеленського

  • В інтерв'ю президент України зазначив, що лише російський лідер Володимир Путін може вирішити, коли закінчиться ця війна.
  • Нагадаємо, раніше Зеленський утворив делегацію для участі у переговорах з РФ щодо підготовки та погодження проекту договору про гарантії безпеки нашої країни. До складу увійшли 10 людей.
  • Також Зеленський розповів, що один із лідерів уряду країни-члена ЄС зажадав доказу різанини у Бучі. Він засумнівався у очевидних всьому прогресивному людству злочинах російських солдатів і допустив, що звірства окупантів були фейком.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19100
Особовий склад
2
Літаки 151
Літаки
3
Гелікоптери 136
Гелікоптери
4
Танки 705
Танки
5
ББМ 1895
ББМ
6
Артилерія 335
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1363
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Жінка із села Перемога Баришівського району (Київщина). Смілива українка викрала в окупантів ящик із боєприпасами та сховала у крольчатнику. А коли прийшли наші, покликала бійців ЗСУ зі словами: “Хлопці, я маю для вас гостинець. Віджала у рашистів! Використайте за призначенням!” І вручила “трофей”. З таким народом неможливо програти.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Наші янголи-охоронці

Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.92

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти