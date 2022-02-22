Зеленський: Необхідно повністю зупинити "Північний потік–2"

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Санкції проти Росії мають передбачати повну зупинку "Північного потоку–2". Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній із президентом Естонії пресконференції, яку транслює Україна 24.

"Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, яких було допущено в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного введення санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку "Північного потоку-2", – наголосив Зеленський.

На початку лютого офіційний представник Білого дому Джен Псакі заявила, що загроза санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" є значно ефективнішим засобом на РФ, ніж запровадження негайних обмежень.

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Що зробила Росія

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".

У відповідь на це вже багато співдружніх з Україною держав почали готувати санкції. Зокрема, Велика Британія готова запровадити санкції вже сьогодні.

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Призупинення сертифікації "Північного потоку-2"