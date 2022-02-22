Зеленський: Необхідно повністю зупинити "Північний потік–2"

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні
Санкції проти Росії мають передбачати повну зупинку "Північного потоку–2". Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній із президентом Естонії пресконференції, яку транслює Україна 24.
"Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, яких було допущено в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного введення санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку "Північного потоку-2", – наголосив Зеленський.
На початку лютого офіційний представник Білого дому Джен Псакі заявила, що загроза санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" є значно ефективнішим засобом на РФ, ніж запровадження негайних обмежень.
Що зробила Росія
21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".
У відповідь на це вже багато співдружніх з Україною держав почали готувати санкції. Зокрема, Велика Британія готова запровадити санкції вже сьогодні.
Призупинення сертифікації "Північного потоку-2"
- 16 листопада 2021 року німецький регулятор призупинив процес сертифікації трубопроводу, оскільки оператор "Північного потоку–2" не мав відповідної до законів ФРН організаційної форми.
- 27 січня 2022 року "Газпром" повідомив про створення дочірньої компанії в Німеччині, яка керуватиме німецькою частиною газопроводу.
- Російський "Газпром" 10 вересня 2021 заявив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли Єврокомісія розглядатиме це питання.
- Цієї зими Європа постраждала від газової кризи. Ціни на вільному ринку досягли рекордних значень, а постачання газу з Росії впало до мінімальних значень. Наприкінці грудня 2021 року президент РФ Путін прямо заявив, що більше газу Європа отримає тоді, коли буде надано дозвіл на роботу "Північного потоку-2".