Зеленський остаточно розпрощався з Аваковим – новий указ

Тепер обговорювати на Банковій санкції та інші питання, що стосуються національної безпеки, будуть без Авакова

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони звільненого з МВС Арсена Авакова.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу глави держави.

Замість нього він увів до РНБО нового міністра внутрішніх справ.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Мнастирського Дениса Анатолійовича – міністра внутрішніх справ України. Вивести зі складу РНБО Арсена Авакова", – йдеться в указі.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня голова МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова, а 16 липня призначив Монастирського новим главою МВС.

Тим часом заступник глави МВС Антон Геращенко розповідав, що Аваков пішов на прохання Зеленського.