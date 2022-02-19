Зеленський поставив Заходу ультиматум – розгромний виступ у Мюнхені

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Президент України Володимир Зеленський виступив 19 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки, де продовжуються обговорення дій у відповідь на можливе вторгнення Росії в Україну.
Зеленський нагадав Заходу, чим обернулося для миру "умиротворення агресора" у ХХ столітті – Другою світовою війною. Він закликав Захід допомогти Україні протистояти Росії для того, щоб захистити від агресора і Європу.
Про гарантії безпеки
Президент України висунув Заходу низку вимог щодо російської агресії. За його словами, Україна заслуговує на чесну відповідь про вступ до ЄС та НАТО.
"Нам кажуть – двері відчинені, але поки що сторонніх не пускають", — сказав він.
Україна має право вимагати гарантії безпеки – і тому вчетверте скликатиме гарантів Будапештського меморандуму.
"Якщо цього не станеться або за результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року будуть поставлені під сумнів", – сказав Зеленський.
Президент України запропонував також провести зустріч лідерів Радбезу ООН за участю трьох країн, які не є його членами.
"Я пропоную найближчими тижнями скликати саміт держав – постійних членів Ради Безпеки ООН, за участю України, Німеччини та Туреччини", — заявив Зеленський.
Також Зеленський наголосив, що анексія Криму та війна на Донбасі – це удар по всьому світу. Він наголосив, що Україна повертатиме свої території лише дипломатичним шляхом. Також він зазначив, що для України дуже важливо, щоб жодних переговорів не вели у неї за спиною.
Також гарант заявив, що найближчими тижнями ініціює саміт за участю України, Німеччини та Туреччини для вирішення проблем безпеки в Європі.
Крім цього, президент України закликав Захід створити для України фонд стійкості та відновлення, а також розробити програму ленд-лізу.
"Необхідно створити фонд стійкості та відновлення нашої держави й програму ленд-лізу, надати Україні нове озброєння, техніку, обладнання для нашої армії, виробити ефективний пакет превентивних санкцій для стримування російської агресії", — сказав Зеленський.
Про переговори
Президент наголосив, що Україна послідовно виконує Нормандські та Мінські домовленості.
"Процес обміну полоненими заблоковано, хоча Україна передавала списки. Ми вимагаємо розблокувати цей процес", – сказав він.
Зеленський зазначив, що Україна готова шукати ключ до врегулювання конфлікту у будь-якому форматі та готова на переговори у будь-якій точці світу.
"Ми передали масу сигналів, щомісяця передавали – що готові говорити (з РФ – ред.). Вибирайте майданчик, проєкт та партнерів. Який сенс нам стріляти та пропонувати дипломатію?" - сказав він.
Про провокації
Володимир Зеленський прокоментував новини про нібито українські снаряди в Ростовській області, назвавши це цинічною провокацією.
"Там ніхто не поранений і не вбитий, вони стріляють самі, це такий цинізм", – сказав президент.
Він зазначив, що українці не мають наміру реагувати на провокації росіян.
"Україна має великий ризик – чисельність військ РФ на своєму кордоні. Але також ризик – реагувати на провокації... У нас на провокації є серйозна вакцина: ми розуміємо, на що реагувати, а на що – ні. Ми в цьому напруженні перебуваємо багато років. Ми не вважаємо, що нам потрібно панікувати", – сказав президент.
Про можливість нападу РФ
Володимир Зеленський заявив, що Україна оцінює всі дані щодо можливого вторгнення.
"Як можна жити в державі, де щодня анонсують війну? Усі хочуть, щоб була слабка економіка та армія. Тому ми оцінюємо інформацію", — сказав він.
Президент розповів, як Захід може допомогти Україні у цій ситуації.
"Сьогодні йде гібридна, інформаційна війна. Бажаєте нам допомогти: посилюйте нашу армію, посилюйте нашу економіку, інвестуйте в державу, відкрийте "дешеві гроші", – сказав Зеленський.
Також Зеленський заявив, що санкції проти Росії потрібно застосувати вже зараз, а не після бомбардувань.
"Нам не потрібні санкції, коли у нас не буде кордонів чи економіки. Робити можна багато, можемо дати список. Головне – бажання. Якщо Росія відводить війська, немає питань, немає санкцій", – сказав президент.
Він додав, що незрозуміло, які саме санкції будуть застосовані у разі війни. "Виникає питання – чи будуть вони взагалі", – зазначив він.
У ході свого виступу Зеленський пожартував через проблеми з апаратурою: "Це кібератака. Ви не бачите росіян. Думаєте, їх нема, але вони тут".
Конференція у Мюнхені
Низка політиків встигла зробити гучні заяви на Мюнхенській конференції з безпеки. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі закликав Захід згуртуватися та не дати президенту РФ Володимиру Путіну вторгнутися в Україну.
"Єдність абсолютно необхідна, якщо ми збираємося стримати акт агресії Володимира Путіна, який, на мою думку, стане абсолютно катастрофічним... Багато російських матерів плакатимуть за своїми синами у разі нової агресії РФ проти України", — сказав він.
Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації
Своєю чергою міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що його країна підтримує незалежність та територіальну цілісність усіх країн. "Україна не виняток", – сказав він.
Додамо, Росії на Мюнхенській конференції не було. Президент РФ Володимир Путін ще до початку заходу повідомив, що не візьме участь у дискусії
Загроза вторгнення Росії
- Президент США Джо Байден вважає, що напад Росії на Україну має відбутися у найближчі кілька днів.
- Прессекретарка Білого дому Джен Псакі також попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.
- На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною лунали прогнози, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомила з посиланням на свої джерела, що це може відбутися вже 16 лютого, проте нападу не сталося.
- Напад на Україну розпочнеться з масштабних провокацій, які покликані виправдати вторгнення Росії до нашої країни. Покроковий план цього нападу озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН.