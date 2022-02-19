Україна скликає гарантів Будапештського меморандуму: заява Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Захід не виконав умов Будапештського меморандуму.

"За відмову від ядерного потенціалу ми отримали гарантію безпеки. Тої зброї у нас немає, безпеки у нас немає", — сказав він.

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Україна вчетверте скликатиме гарантів Будапештського меморандуму, заявив Зеленський.

"Я, як президент, вперше ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Україна робить це вчетверте. Але й Україна, і я – робимо це востаннє... Якщо цього не станеться, ми можемо вважати, що він (Будапештський) меморандум – ред.) фактично анульовано", — сказав Зеленський.

Президент України також заявив, що найближчими тижнями ініціює саміт за участю України, Німеччини та Туреччини для вирішення проблем безпеки в Європі.

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