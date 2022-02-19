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СЬОГОДНІ Новини України

Війна довша за Другу світову. Зеленський у Мюнхені звинуватив Росію у ескалації

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 лютого, 16:56
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Президент України закликав Захід протистояти Путіну
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Він натякнув, що Росія бреше про відсутність наміру вторгнутися до України.

"Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія — що не хоче нападати. Хтось із нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза", — сказав він.

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Зеленський розповів, як днями побував неподалік лінії розмежування, зокрема біля обстріляного дитячого садка.

"З одного боку дитячий садок, з іншого снаряд, який потрапив до нього. Школа — і снаряд, який потрапляє до її двору. Діти йдуть не до НАТО, а на уроки. У когось фізика, і знаючи елементарні її закони, навіть діти розуміють, наскільки безглузді заяви, що обстріли йдуть з боку України. У когось математика, а звичайні діти без калькулятора можуть порахувати кількість згадок про Україну в контексті війни в останні дні. А у когось історія. І коли на подвір'ї з'являється вирва від бомби, у дітей постає питання — як так сталося, що у ХХІ столітті в Європі йде війна довша за Другу світову", — сказав президент.

Зеленський закликав згадати, до чого призвело "умиротворення агресора" у ХХ столітті. Також він нагадав, що біля кордонів України зараз стоїть 150 тисяч російських солдатів і що Україна 8 років стримує найбільшу армію світу.

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"Згадайте, як питання "навіщо вмирати за Данциг" обернулося необхідністю вмирати за Дюнкерк та десятки інших міст Європи та світу. Це страшні уроки історії", — сказав він.

За словами Зеленського, пора будувати нову систему безпеки в Європі, поки не трапилася третя світова війна з мільйонами жертв. Також він розповів, чому так важливо допомогти Україні протистояти з агресором.

"Допомога Україні – це не те, за що вона має низько кланятися. Це ваш внесок у те, що Україна є надійним щитом", — сказав він.

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Президент зазначив, що останні дні стали показовими – відбулися сотні масованих обстрілів із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Він зажадав негайно розблокувати переговорний процес щодо Донбасу. Зеленський наголосив на готовності України до переговорів у будь-якій точці світу.

Новина доповнюється.

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