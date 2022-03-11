Зеленський присвоїв звання Героя України 13 захисникам

В Україні поповнився список героїв/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України ще 13 захисникам за мужність та відвагу у війні з російськими окупантами. Декому з них — посмертно.
Про це йдеться у зверненні Зеленського.
Кому надано звання?
- Підполковнику Літуну Андрію Миколайовичу (посмертно). Загинув, прикриваючи бійців ЗСУ та героїчно стримуючи наступ противника;
- капітану Корпану Олександру Богдановичу (посмертно). Врятував військових ЗСУ та цивільні житлові будинки, відвівши від них підбитий літак;
- молодшому лейтенанту Блосі Юрію Ігоровичу (посмертно). Загинув у боях на Миколаївщині, героїчно захищаючи побратимів;
- старшому сержанту Івашку Андрію Олександровичу (посмертно). Під ворожими ракетними обстрілами дав цінну інформацію про дії окупантів ціною власного життя;
- молодшому сержанту Волкову Євгену Володимировичу (посмертно). За мужність і героїзм під час евакуації поранених в Донецькій області, за порятунок військових ЗСУ;
- генерал-майору Ніколюку Віктору Дмитровичу. Майстерно керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова;
- полковнику Ході Леоніду Олексійовичу. За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин окупантів;
- підполковнику Пономаренку В'ячеславу Анатолійовичу. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та особового складу ворога в Гостомелі;
- підполковнику Яковенку Олександру Олексійовичу. Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно захищати Донецьку область;
- майору Бові Євгену Петровичу. За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій в умовах постійних атак ворога;
- капітану Боєчку Василю Васильовичу. За дуже успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога;
- сержанту Морозу Олегу Романовичу. Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області;
- матросу Самофалову Валерію Михайловичу. В одній битві вперше в історії цієї війни збив відразу три ворожі вертольоти.
Раніше надано звання 15 військовим:
- Старшому лейтенанту Максиму Білоконю. Посмертно. Відбивав з іншими бійцями атаку ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки супротивника.
- Підполковнику Олександру Капічуну. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинено колону ворога, знищено техніку та ворожих солдатів.
- Солдату Олександру Лук'яновичу. Посмертно. У бою знешкодив до 30 одиниць техніки супротивника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.
- Молодшому сержанту Михайлу Несольоному. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами супротивника, коли евакуював людей.
- Солдату Андрію Нікончуку. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
- Лейтенанту Віталію Сапилу. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.
- Головному сержанту Олексію Сенюку. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив дві ворожі БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.
- Лейтенанту Владиславу Українцю. Посмертно. Прикрив відхід своїх під час наступу ворога.
- Майору Степанові Чобану. Посмертно. Пілот Су-27 відвернув на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.
- Майору Ігореві Михальчуку. Командир підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.
- Полковнику Сергію Мусієнку. Командир підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів по противнику на Харківському напрямку.
- Лейтенанту Євгену Пальченку. Командир взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.
- Майору Владиславу Прокопенку. Командир танкового батальйону. Вивів особовий склад та техніку з оточення без втрат.
- Підполковнику Павлу Федосенку. Командир підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.
- Старшому лейтенанту Дмитру Чавалаху. Героїчна участь в обороні Херсонської області.