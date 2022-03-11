Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Зеленський присвоїв звання Героя України 13 захисникам

Володимир Козир
11 березня, 01:58
Деякі воїни отримали звання посмертно

В Україні поповнився список героїв/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України ще 13 захисникам за мужність та відвагу у війні з російськими окупантами. Декому з них — посмертно.

Про це йдеться у зверненні Зеленського.

Кому надано звання?

  • Підполковнику Літуну Андрію Миколайовичу (посмертно). Загинув, прикриваючи бійців ЗСУ та героїчно стримуючи наступ противника;
  • капітану Корпану Олександру Богдановичу (посмертно). Врятував військових ЗСУ та цивільні житлові будинки, відвівши від них підбитий літак;
  • молодшому лейтенанту Блосі Юрію Ігоровичу (посмертно). Загинув у боях на Миколаївщині, героїчно захищаючи побратимів;
  • старшому сержанту Івашку Андрію Олександровичу (посмертно). Під ворожими ракетними обстрілами дав цінну інформацію про дії окупантів ціною власного життя;
  • молодшому сержанту Волкову Євгену Володимировичу (посмертно). За мужність і героїзм під час евакуації поранених в Донецькій області, за порятунок військових ЗСУ;
  • генерал-майору Ніколюку Віктору Дмитровичу. Майстерно керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова;
  • полковнику Ході Леоніду Олексійовичу. За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин окупантів;
  • підполковнику Пономаренку В'ячеславу Анатолійовичу. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та особового складу ворога в Гостомелі;
  • підполковнику Яковенку Олександру Олексійовичу. Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно захищати Донецьку область;
  • майору Бові Євгену Петровичу. За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій в умовах постійних атак ворога;
  • капітану Боєчку Василю Васильовичу. За дуже успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога;
  • сержанту Морозу Олегу Романовичу. Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області;
  • матросу Самофалову Валерію Михайловичу. В одній битві вперше в історії цієї війни збив відразу три ворожі вертольоти.

Раніше надано звання 15 військовим:

  • Старшому лейтенанту Максиму Білоконю. Посмертно. Відбивав з іншими бійцями атаку ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки супротивника.
  • Підполковнику Олександру Капічуну. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинено колону ворога, знищено техніку та ворожих солдатів.
  • Солдату Олександру Лук'яновичу. Посмертно. У бою знешкодив до 30 одиниць техніки супротивника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.
  • Молодшому сержанту Михайлу Несольоному. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами супротивника, коли евакуював людей.
  • Солдату Андрію Нікончуку. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
  • Лейтенанту Віталію Сапилу. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.
  • Головному сержанту Олексію Сенюку. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив дві ворожі БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.
  • Лейтенанту Владиславу Українцю. Посмертно. Прикрив відхід своїх під час наступу ворога.
  • Майору Степанові Чобану. Посмертно. Пілот Су-27 відвернув на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.
  • Майору Ігореві Михальчуку. Командир підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.
  • Полковнику Сергію Мусієнку. Командир підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів по противнику на Харківському напрямку.
  • Лейтенанту Євгену Пальченку. Командир взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.
  • Майору Владиславу Прокопенку. Командир танкового батальйону. Вивів особовий склад та техніку з оточення без втрат.
  • Підполковнику Павлу Федосенку. Командир підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.
  • Старшому лейтенанту Дмитру Чавалаху. Героїчна участь в обороні Херсонської області.

Читайте також