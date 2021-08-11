Зеленський затвердив Стратегію економічної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року".

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У Стратегії зазначено, що національні інтереси України – це сталий розвиток вітчизняної економіки, інтеграція країни в європейський економічний простір та розвиток рівноправної взаємовигідної економічної співпраці з іншими державами", – йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що згідно з документом, стратегічний курс у сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов'язаних напрями: розвиток і безпека.

Крім того, повідомляється, що у сфері безпекового напряму важливе місце займають виклики, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації і тимчасовою окупацією частини території України.

"Так, у Стратегії зазначається, що руйнування економіки України є свідомою й цілеспрямованою дією Російської Федерації та одним з методів гібридної війни, оскільки зруйнована економіка продукує незадоволеність владою, трудову міграцію, соціальну напругу в суспільстві та підриває довіру до влади", – наголошують в Офісі президента.

Там уточнюють, що водночас широко використовуються економічні інструменти впливу, до яких, зокрема, належать санкції щодо українських товарів і послуг та використання впливу на інші держави з метою ухвалення рішень, що суперечать основним національним економічним інтересам України.

"Стратегія також враховує основні виклики та загрози у сферах економічної, фінансової, виробничої, зовнішньоекономічної, інвестиційно-інноваційної та макроекономічної безпеки держави", – повідомляють в ОП.

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До завдань Стратегії входить:

забезпечення стійкості до зовнішніх і внутрішніх викликів і загроз;

збереження і розвиток економічної могутності країни;

забезпечення економічної незалежності України та здатності до захисту національних економічних інтересів, зокрема у високотехнологічній сфері.

"Стратегія передбачає дотримання критичних меж і цільових орієнтирів у основних складових економічної безпеки країни. Має відбуватися постійний моніторинг рівня цих критичних меж і повинні не допускатися рішення, які призводитимуть до виходу індикаторів економічної безпеки за ці межі", – наголошують в Офісі глави держави.

Там додають, що наслідком реалізації Стратегії має стати, зокрема, створення стійкої, конкурентоспроможної, соціально відповідальної ринкової економіки й умов для випереджального розвитку науково-технічного потенціалу країни, стійкого нарощування національного багатства і факторів виробництва; досягнення Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, рівня життя населення, властивого економічно розвиненим країнам.

"Україна має посісти у світовому розподілі праці місце, яке відповідає її природним, трудовим та інтелектуальним ресурсам, економічному та геополітичному потенціалу", – резюмують в ОП.

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